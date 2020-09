Debutto e seconda puntata disastrosi per il GF Vip 5: crollo epocale di ascolti tv

Debutto e seconda puntata disastrosi per il Grande Fratello Vip 5: crollo epocale di ascolti tv per il famoso reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Anche se il cast del GF Vip 2020 è davvero molto forte e potente, il programma non riesce proprio a decollare negli ascolti tv… anzi sprofonda sempre di più. Un flop dietro l’altro per il reality di Signorini.

Alfonso Signorini – Foto: Facebook

Il debutto del GF Vip 5 ha conquistato soltanto 2.833.000 spettatori, pari al 19% di share, perdendo la sfida contro la “replica” del Commissario Montalbano, che ha interessato 3.700.000 telespettatori, con uno share del 19,06%. Mai era sceso così in basso negli ascolti della prima puntata. Il GF Vip 1 era stato seguito infatti da 3.844.000 (pari al 21,60% di share), il GF Vip 2 da 4.490.000 (pari al 24,53% di share), il GF Vip 3 era sceso a 3.341.000 (pari al 20,95% di share) e il GF Vip 4 era rimasto in linea con l’edizione precedente con i suoi 3.405.000 telespettatori (pari al 20,15% do share).

La seconda puntata del Grande Fratello Vip 2020 ha fatto nuovamente flop! Pessimi ascolti tv per il reality condotto da Signorini. Tale e quale show ha infatti incollato davanti al teleschermo 3.524.000 spettatori pari al 18.9% di share mentre il Grande Fratello Vip si è dovuto accontentare di 2.440.000 spettatori pari al 14.8% di share.

Mediaset trema… ora gli autori del reality show di Canale 5 devono trovare qualche strategia efficace per far risollevare gli ascolti tv, davvero disastrosi e inaspettati…