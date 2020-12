Enrico Papi torna a Mediaset? Trattative in corso per l’ex conduttore di Sarabanda

Enrico Papi torna a Mediaset? Il famoso presentatore è in trattativa con i dirigenti del Biscione per un gradito ritorno. L’ex conduttore di Sarabanda potrebbe mettere a rischio il “potere mediatico” di Paolo Bonolis? Il conduttore di Guess My Age e del quiz in prima serata Name That Tune – Indovina la Canzone, entrambi su Tv8, è davvero a un passo dal ritorno a Mediaset?

Lo scoop è stato diffuso dal portale DavideMaggio.it che ha riportato in anteprima la trattativa fra Enrico Papi e Mediaset: “I vertici dell’azienda di Cologno – stando a quanto ci risulta – avrebbero pensato proprio a lui per la nuova edizione di Scherzi a Parte, in arrivo su Canale 5 (l’ultima, nel 2018, è stata condotta da Paolo Bonolis). Questo impegno potrebbe non essere l’unico: sul piatto ci sarebbe anche la volontà di aprire al conduttore romano le porte di un nuovo preserale”.

E poi ancora: “Tra Papi e Mediaset, dunque, le trattative sono in corso, con un tempismo – oseremmo dire – un po’ sospetto. Scherzi a Parte e preserale sono, negli ultimi tempi, roccaforte di Paolo Bonolis, che è in fase di rinnovo contrattuale. Che sia una mossa per indebolirlo prima del rinnovo?”.

Staremo a vedere. Molto presto ne sapremo qualcosa in più. E voi fate il tifo per il ritorno di Papi a Mediaset?