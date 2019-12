Festival di Sanremo 2020: Tiziano Ferro ci sarà tutte le sere

Festival di Sanremo 2020 nel segno del celebre cantautore Tiziano Ferro. L’amatissimo e popolare artista di Latina ci sarà tutte le sere. L’ha rivelato il conduttore della kermesse nazional popolare Amadeus in conferenza stampa: «Ne abbiamo cominciato a parlare, sicuramente canterà. Il resto vedremo».

Tiziano Ferro – Foto: Facebook

Oltre alla super star musicale Tiziano Ferro chi ci sarà tutte le sere come co-conduttrice? Il marito di Giovanna Civitillo non si è voluto sbilanciare affatto su questo argomento, ma ha svelato un’anticipazione: «Mi piacerebbe averne tante, anche più di dieci. La mia idea è di averne almeno due a sera: di diversa età, di diversa provenienza, per raccontare storie che rappresentino le donne. Ma tanto due o dieci la polemica a Sanremo ci sarà sempre: anzi, se non ci fosse, penserei di aver fatto un festival inutile. I nomi? Finché non ho la certezza…».

Amadeus sogna Monica Bellucci. Gli altri nomi che circolano sul web e sulla stampa sono i seguenti: Diletta Leotta, Vanessa Incontrada, Antonella Clerici, Georgina Rodriguez (fidanzata di Ronaldo), Emma ed Emma D’Aquino.

Gli altri super ospiti di Sanremo 2020 sono il premio Oscar Roberto Benigni e lo showman Fiorello. Sul conduttore Fiorello ha spiegato: «Potrà fare quello che vuole al festival. È mio fratello. Non so cosa stia preparando, non so se porterà la sua edicola qui. Ma non voglio che faccia il classico ospite, piuttosto che si senta libero di decidere cosa fare e quando».

Per quanto riguarda i big in gara i nomi che circolano sulla stampa e sul web sono: Francesco Gabbani, Paolo Jannacci, Levante, Giordana Angi, Raphael Gualazzi, Piero Pelù, Alberto Urso. Anche Irene Grandi punta all’Ariston con un brano di Vasco Rossi, come Rancore, Anastasio, Diodato, i Pinguini Tattici Nucleari, Marco Masini, Morgan in duetto con Bugo e Achille Lauro.