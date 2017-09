Grande Fratello Vip 2017: la conduttrice tv Ilary Blasi e l’opinionista del reality show Alfonso Signorini hanno fornito alcune anticipazioni sul chiacchierato e famoso programma tv di Canale 5 durante un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. La moglie dell’ex capitano della Roma Francesco Totti ha dichiarato: “Ho la sensazione che sarà molto divertente vederli interagire. Ci sono bei personaggi, variegati e ben assortiti”.

Il direttore del settimanale di gossip Chi ha aggiunto: “Il cast sulla carta è forte, più dell’anno scorso. Sono personaggi molto diversi tra loro, ma tutti caparbi e di carattere. Il problema è che ognuno si sente già il leader del gruppo ed è convinto di poter gestire e trainare gli altri… I fratelli di Belen sono incredibili. Jeremias, in particolare, è una scheggia impazzita. Simona Izzo si sente la regista della Casa ma la vedo già attribuire a ognuno e dire ogni mattina ‘ciak, si gira!’. Per non parlare di Malgioglio, anche lui ci darà molte soddisfazioni. Essendo un anarchico e portandosi dietro anni di ‘singletudine’, avrà seri problemi a relazionarsi con il gruppo. Carmen Di Pietro, poi, non parla, urla. Sempre. Anche se chiede semplicemente di passarle il sale. Ma ci sono anche tante storie forti che spero verranno fuori. Come quella di Bossari, se vorrà raccontarla. Insomma, ci sarà tanta leggerezza e divertimento, come da tradizione in un programma così. Ma se saremo fortunati vivremo anche momenti intensi – ha sottolineato Alfonso -, in cui soffermarci a riflettere su tematiche forti”.

Nel cast dei concorrenti del GF Vip 2 ci sono: il conduttore Marco Predolin, il celebre cantante Cristiano Malgioglio, la modella e showgirl venezuelana Aida Yespica, la showgirl Carmen di Pietro e la modella argentina Cecilia Rodriguez che parteciperà con il fratello tuttofare Jeremias. Chi sono gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2017? Il comico Gianluca Impastato, la pallavolistaVeronica Angeloni, le famose e popolari attrici Serena Grandi e Simona Izzo, l’attore Lorenzo Flaherty, il produttore di vino Ignazio Moser (figlio del campione di ciclismo Francesco) e il conduttore Daniele Bossari. E poi ancora l’ex tronista di Uomini e Donne nonché modello Luca Onestini e la fidanzata di Andrea Damante, Giulia de Lellis. Ci sarà anche un concorrente a sorpresa… è per caso Elettra Lamborghini?