Grande Fratello Vip, Uomini e Donne e Dalla vostra parte sono stati bocciati dal Movimento italiano genitori (Moige) in occasione della decima edizione della guida tv ‘Un anno di zapping’ 2016/2017. Ben 42 programmi bocciati, 94 sufficienti e 136 di qualità e con contenuti validi da vedere con tutta la famiglia. I programmi e spot tv diseducativi secondo il Moige, che hanno ricevuto il il Bidoncino del trash: tra cui il Grande Fratello Vip (Canale 5), Uomini e Donne (Canale 5), Dalla vostra parte (Rete 4), Recupero crediti (Dmax), Gucci guilty (spot), Saint-Gobain Gyproc – Pareti in cartongesso Habito Forte (spot).

La guida Un anno di Zapping è stata presentata a Montecitorio alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, direttori di rete, autori, presentatori, attori e professionisti della tv e della comunicazione. Tra i presenti, oltre ad Alessandro Borghese, Gaia De Laurentiis, Francesco Facchinetti, Sabrina Ferilli, Paola Ferrari, Rosario Fiorello, Giovanni Floris, Max Giusti, Giovanni Minoli, Gigi Proietti, Stefano Reali, anche Eleonora Andreatta, Michela Barbiero, Marco Costa, Andrea Fabiano, Sebastiano Lombardi, Luca Milano, Giovanni Parapini, Giancarlo Scheri.

Il Moige ha premiato Cavalli di Battaglia (Rai 1), 50 modi per far fuori papà (Rai 2), Provincia Capitale (Rai 3), I ragazzi del Bambino Gesù – Ospedale Pediatrico (Rai 3), Gli sci di Primo Levi (Rai 5), Edicola Fiore – Edicola Fiore della Sera (Sky Uno – TV8 – Sky Tg24 – Active), Alessandro Borghese – 4 Ristoranti (Sky Uno), SKY Tg24 Economia (Sky Tg24), 50 X Rio – Alex Zanardi (Sky Sport 2 HD), Di Martedì (La7), Boom! (Canale Nove), Il Programma del Secolo (TV2000), Masseria Sciarra (Alice), Planet Earth II (Rete 4) e Missione Green (LA5). E poi ancora I fantasmi di Portopalo, La Mafia uccide solo d’estate, Tutto può succedere, Rimbocchiamoci le maniche, The Goldbergs, This is us e diversi programmi per bambini e ragazzi, tra cui Topo Tip, Geronimo Stilton – Terza stagione in onda su Rai Gulp e Siamo fatti così – Esplorando il corpo umano (Italia 1 – Cartoonito).