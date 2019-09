Live – Non è la D’Urso riparte dallo scandalo Mark Caltagirone: Pamela Perricciolo ospite in studio

Live – Non è la D’Urso riparte dallo scandalo Mark Caltagirone, che aveva fatto impennare gli ascolti tv della trasmissione serale di Canale 5 condotta da Barbara D’Urso durante la scorsa stagione. Non c’è molto da svelare per la verità anche perché era soltanto una gigantesca truffa del gossip per fare business alle tre protagoniste Pamela Prati, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo e per fare impennare lo share dei programmi tv di Mediaset e Raiuno.

L’ex socia in affari di Eliana Michelazzo ha confermato la sua presenza a Live – Non è la D’Urso durante un’intervista rilasciata a ComingSoon.it: “Sì sì. Sono stata invitata e ho accettato”.

Donna Pamela ha poi rivelato: “Non ho mai ricevuto denunce da Eliana Michelazzo. Lei si fa consigliare male come sempre. Tra lei e Pamela Prati non c’era nessun rapporto, prima dice che le manca, che vuole presentarle il fidanzato ma loro non avevano alcun rapporto… Tutto questo amore per la Prati mi è sembrato strano”.

Purtroppo anche questa stagione dovremmo sorbirci questa colossale fake news nata e costruita a tavolino per prendere per i fondelli fan e pubblico televisivo…

Redazione-iGossip