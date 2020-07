Pierluigi Diaco fatto fuori da Raiuno? “Ecco i mandanti del mio linciaggio mediatico”

Pierluigi Diaco rischia di essere fatto fuori da Raiuno, proprio come è successo con Lorella Cuccarini? Dopo le critiche severe di Selvaggia Lucarelli e Mario Adinolfi, Pierluigi Diaco è finito al centro delle polemiche per il suo presunto caratteraccio e per una querelle con il giornalista e conduttore tv del programma di Rai1, La vita in diretta, Alberto Matano. Qualcuno ha parlato di una vecchia querelle con tanto di sedia lanciata a Georgia Luzi ai tempi di UnoMattina Estate. Circostanza che è stata prontamente e seccamente smentita da Diaco. Lui poi si è sfogato su Twitter parlando di un complotto nei suoi confronti e individuando i presunti mandanti del linciaggio mediatico.

Pierluigi Diaco – Foto: Twitter

Diaco e il confronto duro con Matano

Pierluigi Diaco ha cinguettato: “Il confronto civilissimo con Alberto Matano è avvenuto dentro l’ingresso Rai di Via Teulada dove ci sono telecamere di servizio che possono provare quante persone erano presenti (nessun dirigente Rai) e il tono di voce usato… Dimenticavo: se qualcuno è curioso di sapere la data del confronto con Alberto Matano è il 23 Giugno 2020”.

L’autore tv, conduttore radiofonico e giornalista è stanco degli attacchi: “Chi non ha altro da fare che infangarmi mi attenda in tribunale…”.

Poi nella serata di ieri il post di fuoco, che è stato poi rimosso quando ormai era però stato già immortalato: “I mandanti del linciaggio mediatico ai miei danni – ha scritto il presentatore di Rai1 – sono Fabrizio (il delinquente con il culto di sé), il suo lacchè Gabriele (il servo) e Francesco (il ‘rosicone uncino’). Come scriveva Pasolini ‘io so. Ma non ho le prove. Io so perché sono un intellettuale’. Non mi fate paura”.

Il tweet di Pierluigi Diaco, il conduttore lo ha poi cancellato. #ioete pic.twitter.com/5brSpXbNu4 — Giuseppe Candela (@GiusCandela) July 5, 2020

L’irriverente, famosa e popolare scrittrice, giornalista e opinionista tv Selvaggia Lucarelli ha colto l’occasione per rifilare un’altra stoccata al vetriolo a Diaco: “Qualcuno gli spieghi che il mandante è egli stesso”.

Come andrà a finire questa storia? Secondo alcune indiscrezioni Diaco potrebbe tornare molto presto su Raidue. E voi che cosa ne pensate di tutta questa vicenda?