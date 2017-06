Ecco quanto guadagna Maria De Filippi: conti record della “Fascino”

Utili da record e proliferazione di programmi ed entrate. La Fascino S.r.l.- società di produzione di Maria De Filippi e Mediaset – trasforma in oro tutto quello che tocca.

La macchina da soldi di Maria De Filippi: entrate a 64,5 milioni di euro

Sono stati presentati i conti: le entrate sono balzate l’anno scorso del 37% a 64,5 milioni di euro, macinando ascolti record dei programmi che la società produce. Stiamo parlando, in pratica, di tutti i format di Maria De Filippi, tra cui Uomini e Donne, C’è posta per te e Amici.

Insomma, una macchina da soldi che non ha precedenti e soprattutto non ha concorrenti. Ogni sfida a colpi di palinsesti tra la De Filippi e altri conduttori e programmi, è vinta dalla Fascino.

A far decollare davvero la redditività dell’impero però è la macchina social e di marketing creata attorno ai successi della moglie di Maurizio Costanzo: i siti internet, per dire, hanno incassato 1,3 milioni. Risultato: il bilancio si è chiuso con 2,6 milioni di profitti, in aumento del 160% sull’anno precedente.

La De Filippi Spa ormai è una media impresa che muove tanti uomini e molto denaro. I dipendenti sono 198. Nei conti dell’ultimo bilancio alla voce dei costi ci sono 5,6 milioni di diritti d’autore, 419 mila euro per l’orchestra, 3,8 milioni di consulenze, 2,3 milioni per gli alberghi, 2,7 per spese di viaggio, 1.631 euro di pedaggi autostradali, 623mila per la vigilanza e 967mila tra ticket e buffet. I numeri di Maria però, anche quelli finanziati, tornano sempre.