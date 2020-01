Sanremo 2020, Amadeus svela gli ultimi due cantanti in gara: Rita Pavone e Tosca

Sanremo 2020 non è ancora cominciato, ma le polemiche di diversa natura sono ormai già esplose da alcuni giorni. In particolar modo a fine 2019 quando il direttore artistico e conduttore della kermesse canora nazionale popolare Amadeus ha svelato la lista dei cantanti in gara in un’intervista esclusiva rilasciata a La Repubblica e non durante la puntata speciale del programma I Soliti Ignoti dell’Epifania 2020 o durante una conferenza stampa, scatenando le reazioni durissime e furiose di tantissimi giornalisti.

La scelta di anticipare l’annuncio dei nomi è stata dettata dal fatto che il settimanale di cronaca rosa Chi aveva annunciato in esclusiva e in anteprima pochi giorni fa ben 21 dei 22 Big in gara, rovinando la festa ad Amadeus. Ma il marito di Giovanna Civitillo ha commesso un clamoroso errore, concedendo l’esclusiva al quotidiano La Repubblica.

Ieri Amadeus ha annunciato subito i nomi degli ultimi due big in gara al prossimo Festival della canzone italiana durante la trasmissione Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia: Rita Pavone e Tosca. La prima manca da Sanremo dal 1972, quando partecipò con la canzone “Amici mai”, mentre, la seconda dal 2007, quando presentò la canzone “Il Terzo Fuochista”.

Dodici campioni si esibiranno nella prima serata del Festival di Sanremo 2020, mentre, gli altri 12 nella seconda. La serata del giovedì vedrà invece la partecipazione di tutti i 24 campioni impegnati nella gara “Sanremo 70”. Nelle due sere successive i 24 big interpreteranno, di nuovo, i propri brani.

Sanremo 2020: la lista dei 24 big in gara

Achille Lauro con “Me ne frego”

Alberto Urso con “Il sole a est”

Anastasio con “Rosso di rabbia”

Bugo e Morgan con “Sincero”

Diodato con “Fai rumore”

Elettra Lamborghini con “Musica (E il resto scompare)”

Elodie con “Andromeda”

Enrico Nigiotti con “Baciami adesso”

Francesco Gabbani con “Viceversa”

Giordana Angi con “Come mia madre”

Irene Grandi con “Finalmente io”

Junior Cally con “No grazie”

Le Vibrazioni con “Dov’è”

Levante con “Tiki Bom Bom”

Marco Masini con “Il confronto”

Michele Zarrillo con “Nell’estasi o nel fango”

Paolo Jannacci con “Voglio parlarti adesso”

Piero Pelù con “Gigante”

Pinguini Tattici Nucleari con “Ringo Starr”

Rancore con “Eden”

Raphael Gualazzi con “Carioca”

Riki con “Lo sappiamo entrambi”

Rita Pavone con “Niente (Resilienza 74)”

Tosca con “Ho amato tutto”