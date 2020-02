Sanremo 2020, Fiorello bacchetta Massimo Giletti: “Basta polemiche”

Sanremo 2020 debutta stasera in prima serata su Raiuno con Amadeus nelle vesti di conduttore televisivo e direttore artistico. In queste settimane la kermesse canora nazional popolare è stata travolta da una raffica di polemiche e critiche furiose da parte di politici, cantanti e opinionisti tv.

Fiorello – Foto: Facebook

Sanremo 2020 travolto dalle polemiche

Come ben ricorderete a fine 2019Amadeusha svelato la lista dei cantanti in gara in un’intervista esclusiva rilasciata a La Repubblica e non durante la puntata speciale del programma I Soliti Ignoti dell’Epifania 2020 o durante una conferenza stampa, scatenando le reazioni durissime e furiose di tantissimi giornalisti. La scelta di anticipare l’annuncio dei nomi è stata dettata dal fatto che il settimanale di cronaca rosa Chi aveva annunciato in esclusiva e in anteprima pochi giorni fa ben 21 dei 22 Big in gara, rovinando la festa ad Amadeus. Ma il marito di Giovanna Civitillo ha commesso un clamoroso errore, concedendo l’esclusiva al quotidiano La Repubblica.

Molto scalpore hanno suscitato le sue dichiarazioni su Francesca Sofia Novello in conferenza stampa, ritenute inopportune e di stampo sessista, e poi la vicenda Junior Cally, il rapper in gara accusato per il testo di una sua canzone di qualche anno fa in cui usava parole violente e ritenute inaccettabili da una certa parte della rappresentanza politica e istituzionale.

Amadeus ha cercato di gettare acqua sul fuoco: “A settembre pensavo ‘non ci saranno polemiche, sono il presentatore della porta accanto’, e invece è successo di tutto. Non vedo l’ora che sia il 4 febbraio e che tutti possano parlare di tutto quello che di bello ci sarà in questo Sanremo. Quando ho Fiorello, Tiziano Ferro, Roberto Benigni non posso che essere felice”. Massimo Giletti ha dato ampio spazio alle polemiche sanremesi nel corso delle ultime puntate del suo programma tv, Non è l’Arena.

Fiorello striglia Giletti

Lo showman Fiorello ha bacchettato Massimo Giletti perché ha concesso troppo spazio alle polemiche sanremesi. Il famoso conduttore radiofonico e televisivo ha dichiarato: “Giletti ti devi rilassare, questo è un Festival di canzoni, parlate di canzoni”.

“A Giletti piace sempre parlare di polemiche. Ne avete parlato tanto, tantissimo”, ha detto Fiorello con particolare riferimento alle puntate dedicate da Non è l’Arena alla polemica sessismo che ha coinvolto Amadeus e alla richiesta di esclusione dalla gara del rapper Junior Cally per via del testo di un suo vecchio brano. Per poi concludere: “Giletti, tu devi passare due o tre sere con me perché ti devi rilassare”.