Selvaggia Lucarelli opinionista fissa di Non è l’Arena di Massimo Giletti

Selvaggia Lucarelli è stata scelta come opinionista fissa di Non è l’Arena di Massimo Giletti. Ogni domenica la pungente e irriverente scrittrice e giornalista sarà nel salotto tv del celebre conduttore per commentare i fatti più importanti della settimana. La notizia è stata annunciata dal settimanale Oggi.

La giornalista e opinionista tv Selvaggia Lucarelli, divide sempre il pubblico, ma è molto seguita su Facebook e Twitter. Per Non è l’Arena si tratta di un colpo grosso anche perché la giurata di Ballando con le Stelle è una delle opinion leader più influenti del nostro Paese.

Massimo Giletti ha spiegato a Chi perché è rimasto anche quest’anno a La7: “Ho valutato molto le offerte della Rai, ma ho percepito una situazione precaria, non c’erano certezze e ancora meno ce ne saranno alla luce dell’autunno che sta per arrivare, sono stato buon profeta. Esistono tante Rai, c’è quella che ha paura di cambiare che è ancora viva, ma per fortuna ci sono uomini e donne che vogliono imprimere una nuova marcia, spero lo possano fare”. Alla fine il conduttore di Non è l’Arena ha preferito restare a La7: “Sono rimasto perché con Urbano Cairo si è stabilito un rapporto molto profondo che va al di là dei successi effimeri della tv”.

Redazione-iGossip