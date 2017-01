Twin Peaks torna a maggio 2017 con nuovi episodi

La serie firmata da David Lynch negli anni Novanta, Twin Peaks, sta per tornare sul piccolo schermo, con nuovi episodi. Showtime ha infatti annunciato ufficialmente che i nuovi episodi andranno in onda il 21 maggio negli USA con un doppio episodio.

David Nevins, presidente di Showtime, ha inoltre annunciato che subito dopo il terzo e il quarto episodio saranno disponibili on line. In Italia, il telefilm andrà in onda su Sky Atlantic HD (in contemporanea).

Il progetto della nuova stagione di Twin Peaks è in discussione da molto tempo: il primo annuncio ci fu nell’ottobre del 2014. I ritardi sono stati dovuti alle dispute tra David Lynch, regista e creatore della serie, e Showtime. Poi le riprese dei 18 episodi sono finalmente iniziate. La serie ci accompagnerà per tutta l’estate.

Pochi i dettagli rivelati finora: si parla di una sorta di odissea personale di Dale Cooper, ma non abbiamo altre informazioni. Anche Kyle MacLachlan ha mantenuto il più stretto riserbo, senza rivelare praticamente nulla.

Tra i vari nomi del cast di Twin Peaks, ci sarà anche l’italiana Monica Bellucci, in un ruolo di cui, ovviamente, siamo all’oscuro.