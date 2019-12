Wanda Nara litiga con Ciccio Valenti a Tiki Taka: scoppia la polemica sui social

Wanda Nara ha litigato con Ciccio Valenti a Tiki Taka durante l’ultima puntata del programma tv sportivo di Mediaset: scoppia la polemica sui social. All’origine dello scontro tra i due il dibattito tra Lukaku e Mauro Icardi scoppiato in casa Inter da inizio stagione, dopo l’addio del centravanti argentino e l’arrivo in nerazzurro dell’ex attaccante del Manchester United.

L’ultima puntata di Tiki Taka è stata davvero scoppiettante e pirotecnica: Antonio Cassano ha litigato animatamente con Giorgia Venturini dietro le quinte del programma, mentre, la moglie di Mauro Icardi si è scontrata in tv con Giacomo Valenti.

Valenti, noto tifoso dell’Inter, ha riempito di complimenti Lukaku dopo l’ottima prestazione fornita contro il Genoa: “Si è visto sabato a San Siro un attaccante in grado di giocare per la squadra. Penso che abbiamo trovato un vero leader, finalmente abbiamo un numero nove che è un leader, un punto di riferimento”.

SCOPRI LA BIOGRAFIA E LA CARRIERA DI WANDA NARA

La moglie del calciatore argentino Mauro Icardi ha ribattuto: “Sarebbe bello anche vederlo nelle partite importanti. Nelle partite importanti ha segnato? In Champions no. Vedrà i quarti in tv. 150 gol l’ultimo numero nove li ha fatti solo all’Inter. I conti si fanno alla fine. Non tollero la mancanza di rispetto perché si parla dell’ex 9 e io sono qua. Ho visto un 9 che ha fatto 150 gol. Conte è il vero valore aggiunto. Lui fa la differenza vera, ha giocato solo tre volte con il centrocampo titolare che ha chiesto dall’inizio. Conte quindi è quello che sta facendo la differenza”.

Molti tifosi interisti hanno duramente criticato la showgirl e manager argentina sui social. “Ma Wanda Nara perché non si limita a fare la valletta e leggere i risultati? Rosica anche e l’immenso Ciccio Valenti che la mette al suo posto”, ha scritto un tifoso dell’Inter. E poi ancora: “Parla di rispetto quando il marito ha finto un infortunio ed ha messo l’avvocato per indossare la maglia. Grande Ciccio Valenti”.

Un altro tifoso interista ha scritto: “La rosicata di Wanda Nara è la ciliegia sulla torta di un weekend semplicemente perfetto. Buon Natale fratelli nerazzurri, in particolare a Ciccio Valenti”. E poi ancora: “Grande Ciccio Valenti che distrugge Icardi e esalta Lukaku davanti a Wanda stizzita. Godo. Bravo Ciccio”.