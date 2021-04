Underwater è il nuovo singolo di di Danny Trexin feat. Jaime Deraz. Dopo i successi ottenuti con “Beloved” (brano suonato da Don Diablo nel suo radio show internazionale) e con il remix di “Thinking Of You” dei Simply Red (2milioni e 700mila stream su Spotify), Danny Trexin collabora con Get Far per questo nuovo brano dance pop contemporaneo dal sapore funky. E per l’occasione torna a collaborare con la cantante newyorchese Jaime Deraz – già voce di “Save Me” – che qui duetta con Bad Boyfriend.

“L’aspetto che mi piace di più di questo brano – racconta Danny Trexin – è l’unione delle due voci, quella maschile e quella femminile. Tutto inizia con un piano molto nostalgico e sentimentale su cui emerge la voce di Jaime per poi concludersi con un drop pop-funky potente e la voce di Bad Boyfriend che gioca su diversi cambi di tono alla fine di ogni frase”.

Così invece Get Far racconta la nascita della collaborazione: “Ho avuto modo di conoscere Danny per un remix che aveva fatto per una nostra produzione Get Far & LennyMendy feat. Jonny Rose – Wanderer (Danny Trexin Remix). Lì ho potuto notare il talento di questo giovane ragazzo e siccome credo nei giovani, perché non fare una produzione insieme? Underwater è perfetta: è una canzone molto bella e c’è il sound del momento”.

Jaime Deraz & Bad Boyfriend, le voci del pezzo, spiegano, inoltre, il significato del testo: “Underwater è una canzone emotiva che descrive come ci si sente quando si vive una relazione che fa sentire in ostaggio. L’immagine del ponte funge da metafora: con la via di fuga dalla relazione proprio lì di fronte, a volte non riesci proprio ad allontanarti e ti permetti di essere trattenuto. Siamo entrambi molto contenti che la produzione musicale sia così emozionante e metta in risalto l’immagine e le sensazioni che volevamo trasmettere quando l’abbiamo scritto”.

“Underwater” segna un altro passaggio importante nel percorso di Danny Trexin che, grazie alla collaborazione con Get Far, riceve un altro notevole attestato di stima.

DANNY TREXIN, nome d’arte di Samuele Spina, è un producer classe 2000. Nato a Lugano da genitori italiani e cresciuto a Milano – dove ha frequentato le scuole e attualmente vive -, si appassiona alla musica fin da piccolo agevolato da una casa invasa da vinili e da una famiglia che ha sempre eletto la musica come argomento principale d’interesse comune. Nella prima adolescenza si mette alla prova con una prima console da dj e inizia ad approcciarsi a vari programmi di produzione musicale, ispirandosi ad artisti come Martin Garrix, Calvin Harris, Kungs, Alesso e David Guetta. Negli anni seguenti partecipa come Dj a diversi eventi della sua città, Milano, e il legame con la musica diventa sempre più forte. A fine 2017, a soli 17 anni, pubblica il primo singolo, “Alive”, seguito da “Freedom” e “Uh Baby”, e il suo talento inizia a essere notato. A metà 2019 firma un contratto in esclusiva con BMG e pubblica “Beloved”, singolo che il Dj olandese di fama internazionale Don Diablo trasmette nel suo radioshow “Hexagon Radio” eleggendolo “Best Track of the week”. Il brano viene incluso in alcune delle più importanti playlist dance di Spotify. Dopo qualche mese pubblica “Save Me” che, anche grazie alla voce della cantante newyorchese Jaime Deraz, entra in rotazione radiofonica. Nello stesso periodo gli viene commissionato un remix di “Thinking Of You” dei Simply Red che esce ad aprile 2020 e ottiene degli ottimi riscontri raggiungendo 2milioni e 700mila stream su Spotify.