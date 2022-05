Uomini e Donne news, Armando Incarnato attacca Riccardo Guarnieri: “Ecco cosa vuole da Ida Platano”

Uomini e Donne, ultime anticipazioni e news. Il cavaliere del trono over Armando Incarnato ha attaccato il collega Riccardo Guarnieri dalle pagine del settimanale Uomini e Donne Magazine. Nell’ultima stagione del dating show di Canale5, in particolare, Incarnato si è scontrato a più riprese con Alessandro Vicinanza, che accusa di essere poco sincero e molto costruito. Mentre Alessandro si difende, Armando dice la sua al settimanale ufficiale del programma di Maria De Filippi.

Armando Incarnato ha dichiarato al magazine ufficiale del dating show di Canale 5: “A prescindere dalla situazione che si è andata a creare con Ida, che è una mia amica, non amore le persone che pur di raggiungere un obiettivo non tengono conto di ciò che, a mio avviso, ha più valore al mondo ovvero la sensibilità altrui e la buona fede di chi si ha di fronte. Alessandro non mi è mai piaciuto: secondo me, poi magari mi sbaglio, ha studiato nei minimi dettagli tutto il mio percorso a Uomini e Donne per poi proporsi come un clone, per altro sbagliato, di ciò che sono io”.

Ha poi aggiunto: “Non è stato spontaneo: ultimamente si è anche giustificato paragonando le sue azioni alle mie. Mi è sembrato ben informato su tutto quello che avevo fatto ma non ha fatto caso ad un piccolo particolare: in tutto ciò che ho fatto, a volte anche sbagliando, nelle mie storie e nelle mie frequentazioni ci sono sempre state passione, cuore e anima e non credo che per lui sia stato lo stesso”.

Da quando il cavaliere pugliese ha fatto ritorno a Uomini e Donne, la dama è più confusa che mai e secondo Tina Cipollari sarebbe ancora in attesa della conferma di Riccardo per poterci riprovare, nonostante sia memore della catastrofe dell’ultima e definitiva rottura. Armando, amico della Platano, ha espresso il proprio punto di vista sulla delicata situazione, sospettando della poca sincerità di Riccardo.

“Per quello che ho visto e percepito dall’esterno – ha detto il cavaliere -, l’amore tra Ida e Riccardo è stato un rapporto molto particolare: un amare e farsi male. Mentalmente e inconsciamente si sono sempre appartenuti ma la differenza, secondo me, è che lei sa perdonare e lui meno. Non penso che Riccardo tornerà mai con Ida, e per questo non mi piace il suo atteggiamento: è come se egoisticamente avesse voglia di sentirsi dire che lo ama ancora per poi ricordarle che la vorrebbe soltanto come amica […] Penso che Ida sia presa dall’idea di quello che erano – ha concluso -, ma non riesca a realizzare a oggi, quello che sono… Tutto ciò la confonde e nella confusione si darebbe un’altra possibilità”.