Uomini e Donne news, gossip e anticipazioni: Andrea Fratino ha rifiutato il trono della celebre e potente conduttrice e produttrice tv Maria De Filippi. L’influencer, nonché ex partecipante de La Caserma su Rai 2, ha spiegato perché ha rifiutato senza mezzi termini il trono di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, oltre a dare la possibilità di innamorarsi, è indubbiamente una vetrina ben congegnata ed ecco che, dopo la fine del percorso in studio, corteggiatori e corteggiatrici diventano conosciuti su Instagram, iniziando a sponsorizzare prodotti commerciali e, i più fortunati, riescono addirittura a trasformare questo passatempo in professione.

Per Andrea Fratino, Uomini e Donne è un gioco che non vale la candela. “Il mio sogno fin da piccolo, intorno ai 14 -15 anni, era finire ad Uomini e Donne. Poi in realtà avendo questa visibilità più volte sono stato chiamato dalla redazione. Ho i messaggi, mail, mi hanno anche chiamato a telefono per andar lì. Ho detto di no. – riporta Webboh – Perché non è più secondo me la vetrina di una volta. Prima Uomini e Donne a parte che era diverso. C’era trono classico e trono over. Adesso sono tutti assieme. La musichetta é cambiata e poi, sinceramente, ero piccolino e non capivo cosa significasse andare ad un programma per trovare l’amore della mia vita”.

Questa la rivelazione che ha fatto Fratino a RDS Next. Il giovanissimo influencer, dichiarando di avere le prove di quanto afferma, racconta di essere stato contattato dalla redazione di Uomini e Donne e di aver rifiutato l’invito, certo che il programma non avrei poi tanto giovato alla sua popolarità. Come l’avrà presa Queen Mary?

A presto con nuove indiscrezioni, anticipazioni e news sui personaggi di Uomini e Donne e in generale sul dating show di Canale 5! Stay tuned su IGOSSIP.it per saperne di più!