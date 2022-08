Uomini e Donne news e gossip, Ida Platano confessa: “Ho elemosinato amore”

Uomini e Donne news e gossip: la famosa dama del trono over Ida Platano ha confessato di aver elemosinato amore. Sui social è apparsa serena e sicura di sé, per poi cedere a momenti di nostalgia, come in un video di Instagram che sembrerebbe esser proprio una bella frecciatina nei confronti dell’ex compagno, il cavaliere pugliese del trono over Riccardo Guarnieri.

Ida Platano trono over Uomini e Donne – foto flipboard.com

Il percorso della bresciana, tuttavia, è lungo dato che ancora oggi Ida alterna momenti di felicità e spensieratezza a riflessioni ben più intime e solenni sull’amore, che appaiono come chiare frecciatine nei confronti di Riccardo Guarnieri.

“Mi è capitato di amare tanto e dare tanto – ha ammesso Ida Platano -. Così tanto da dimenticarmi di me. Mi sono sentita sbagliata, ho permesso mi facessero sentire così. Ho elemosinato amore e attenzioni. Poi ho scelto me”.

Questo l’ultimo pensiero pubblicato da Ida su Instagram. La dama sembra essere presenza certa nella prossima stagione di Uomini e Donne, anche se non è certo che la cotta per Riccardo le sia definitivamente passata. Lui, del resto, è stato paparazzato con una donna misteriosa che sembra frequentare in modo assiduo e, a meno di colpi di scena, proprio non sembra interessato a farsi perdonare da Ida.

Di recente Isabella Rizzi ha affossato Ida Platano a Uomini e Donne Magazine: “Sinceramente penso, come altri, che Ida Platano stia diventando un po’ come Gemma Galgani. Da Marcello Messina in poi ha sempre avuto reazioni forti per ogni uomo con cui è uscita… per quanto riguarda Riccardo Guarnieri, io lo trovo simpatico e penso che vada analizzato, se si ha intenzione di intraprende una storia con lui, per quello che è, ovvero un uomo che si piace molto (o almeno io lo vedo così), un pochino polemico e che arriva con difficoltà al dunque. Non penso sia un uomo da ti prendo e ti porto via”.

A presto con nuovi gossip, anticipazioni e news sui personaggi di Uomini e Donne!