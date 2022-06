Uomini e Donne, Pinuccia affossa Tina Cipollari: “Cattiva e acida, vergognati”

Uomini e Donne, ultime news e anticipazioni. La dama del trono over Pinuccia ha affossato la storica e chiacchierata opinionista fissa del dating show di Canale 5, Tina Cipollari, accusandola di essere cattiva e acida. Le immagini del week end di Alessandro e Pinuccia non hanno addolcito la vamp che ha dichiarato che la dama sta idealizzando una cosa che non esiste. Secondo Tina, la dama starebbe parlando d’amore, quando in realtà con il cavaliere ci sarebbe soltanto amicizia.

Tina Cipollari Uomini e Donne – foto it.glbnews.com

“Se vabbè – ha detto la vamp – questo è stato un viaggio tra due amici. Lei che dice ‘il suo cuore batte’ ma non batte per niente. Alessandro capisco tutto, ma tu non hai fatto un viaggio in cui hai portato la tua innamorata. Questo è stato un viaggio con un amico, come se a me mi invita Gianni. E non dico a te, ma alla signora Pinuccia. Qui non parliamo di una coppia dai. Lei dice che è stata bene e si è divertita… Lei pensa che questo viaggio sia stato d’amore, ma lei parla d’altro. Dice che c’è amore e che ti batte il cuore, ma non è proprio così ed è evidente”.

Ha poi continuato: “Se tu parli d’amicizia e lei dopo sette mesi parla di amore e di coppia, non siete d’accordo. Voi non siete una coppia e non definiamo quel viaggio una luna di miele. Non era un’esperienza per capire se stavate bene insieme. Basta è stato un viaggio in amicizia e punto. E non dire che non parli d’amore, perché ripetevi ‘lui è un furbacchione il suo cuore bette forte’. Poi non è vero che è contenta. Dove la vedere la felicità sul volto di questa donna? Lei lì stava come una belva, senza un sorriso. Lei non è felice è nera ed è palese. Pinuccia è arrabbiatissima perché era partita con delle aspettative”.

Secondo Tina, Pinuccia ha delle aspettative su Alessandro… Voi cosa ne pensate? #UominieDonne pic.twitter.com/hBtgGEqiJA — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 26, 2022

La dama è andata su tutte le furie: “E cosa ne sai tu dell’amore? Ma quale arrabbiata, abbiamo passato giorni bellissimi. Tina non vuole vedere le coppie felici. Maria ma si può sopportare una donna così? Cerca di essere educata con le persone. Sei una donna pesante , questa è la trasmissione dell’amore o della cattiveria? Ho 80 anni vergogna! Questa donna qui semina zizzania. Che donna pesante ragazzi miei. Questa è gelosa che mi hanno portato… sei cattiva e anche acida“.

“Dopo tanti dispiaceri mi hai fatto felice” #UominieDonne pic.twitter.com/dxKreeLyro — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 26, 2022

Pinuccia si è alzata di scatto per rincorrere Tina ed è intervenuta Maria De Filippi per evitare il peggio…