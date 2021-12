Uomini e Donne, ultime news e gossip. Ursula Bennardo ha rivelato che Sossio Aruta ha dei modi rudi, ma sta cambiando. Dopo numerosi tira e molla, litigi e crisi di coppia, i due ex protagonisti del famoso e popolare programma pomeridiano di Canale 5 si sono raccontati a Uomini e Donne Magazine.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo – Foto: Instagram

“Stiamo bene. È passato un mese dal momento più brutto, non ci sono novità ma ci siamo impegnati per aggiustare le cose”, ha confessato l’ex dama del trono over Ursula Bennardo al magazine ufficiale del dating show di Canale 5. Per poi sottolineare: “Ci stiamo mettendo l’impegno e l’amore per confrontarci serenamente e superare alcuni ostacoli che dopo tre anni di convivenza ancora c’erano. Ma è vero che ci sono momenti in cui mi stranisco, perché dentro di me ci sono ferite che non si sono chiuse”.

A farle eco l’ex calciatore ed ex cavaliere del trono over Sossio Aruta: “Sto imparando a trattenermi. Ho una voce forte per natura e tendo ad alzarla, anche senza accorgermene. Faccio di tutto per essere più pacato, meno impulsivo. Nasco permaloso, ma adesso cerco di farmi scivolare le cose. cosa. L’importante è che in questo mese non abbiamo commesso più gli errori del passato. […] Ci sto mettendo tutto me stesso”.

L’ex dama ha infatti rivelato che le loro difficoltà sono legate in particolar modo a dei problemi caratteriali: “Lui pecca nei modi, un po’ rudi. Si lascia andare quando litiga, nel linguaggio e nelle modalità. Per quanto metta l’istinto materno anche nel rapporto di coppia. Esigo rispetto. Non gliene faccio passare una. Forse non gli era mai capitato di avere a che fare con una donna forte, che pretende ed esige. Forse cercava una compagna più accondiscendente, io non sono così”.

