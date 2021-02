Alessandra Chiariello di Uomini e Donne rivela: “Con Giancarlo ci siamo presi una pausa ma…”

Alessandra Chiariello di Uomini e Donne ha rivelato che con Giancarlo si sono presi una pausa. Lui è conteso da Aurora Tropea. Lei ha parlato del suo percorso nel dating show di Maria De Filippi e della conoscenza con il cavaliere, replicando alle accuse sul suo aspetto fisico.

“Queste cose non mi feriscono – ha detto la dama -, perché mi sento una donna molto sicura sul piano del mio aspetto. Io mi sento bella e non ho bisogno che gli altri mi vedano come mi vedo io. A cinquant’anni sono molto sicura e non ho alcun tipo di problema, per questo non mi feriscono le critiche sul piano estetico […] Nella mia vita è sempre stato così. Mi caricato ogni giorno, purtroppo spesso sono le donne a farlo […] Sono una donna che non si fa condizionare, ma sceglie sempre di fare quello che vuole. Non mi lascio influenze su una scelta”.

Se inizialmente Giancarlo sembrava essere molto preso dalla dama, le cose si sono raffreddate quando nelle ultime Puntate il cavaliere ha riservato un po’ troppe attenzioni ad Aurora.

“Mi è dispiaciuto per quello che è successo – ha proseguito Alessandra – Io e Giancarlo abbiamo anche avuto una discussione, al termine della quale mi aveva chiesto una pausa. Il giorno dopo, però, mi ha chiamato per scusarsi […] Mi ha ferita che non abbia speso una parola per quello che siamo noi, quando siamo stati messi in discussione […] Vuole conoscermi e siamo solo all’inizio: dice che le cose non stanno come le vedo io. Io posso anche capirlo… ma al momento noto questo […] Sto cercando di capire se sono presa davvero, se è la persona giusta. Se venisse a mancare questa risposta da parte sua, sarei disposta a chiudere”.