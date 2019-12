Alessandro Basciano salirà sul trono classico di Uomini e Donne? A poche settimane dalla scelta di Giulia Quattrociocche, l’ex corteggiatore si è confessato al magazine del dating show di Canale 5.

Alessandro ha raccontato a Uomini e Donne Magazine: “Il mio percorso con Giulia è terminato con un finale che immaginavo già da qualche tempo. Avevo notato un suo allontanamento da me, ma senza la certezza di quale sarebbe stata la sua decisione mi ero ripromesso di lottare fino alla fine per poter uscire con lei. Quando è arrivata la scelta sono scoppiato in lacrime, non per la delusione o per lo stupore, perché per l’ennesima volta mi sono ritrovato a mettermi in gioco e a ricevere una delusione sentimentale. Il programma ti porta a fare un percorso intenso – ha aggiunto -, è tutto talmente emotivo che le telecamere o la vergogna passano in secondo piano e ti lasci travolgere”.

L’ex corteggiatore ha sottolineato: “Di me, purtroppo, Giulia non è mai stata sicura e la nostra conoscenza è decollata solo dopo il primo bacio sulla panchina. Con Daniele c’è stata un’intensità nel percorso progressiva. Ogni volta che con lui c’erano dei problemi, dalla segnalazione all’ultima lite, Giulia si spegneva come se non esistesse più niente intorno. Quando li ho visti scegliersi mi sono accorto di essere quasi di troppo. Il ballo tra di loro è stato forte: ho percepito un’intensità eccessiva e ho preferito spingerla a fare l’inevitabile. Rispetto a Daniele, io per lei non ero abbastanza. Sono convinto, però, che di più non avrei potuto darle. Oggi non ho rimpianti per come ho condotto il mio percorso. Giulia mi ha fatto vivere bei momenti, stavamo bene insieme, ma quando dall’altra parte nasce qualcosa di speciale non puoi farci niente”.

Per poi asserire: “Non mi sento preso in giro, anzi credo che Giulia sia stata corretta. Ha continuato quasi da subito il suo trono con due sole persone e ha preso una decisione velocemente. Penso che avesse un interesse verso di me ma non fosse scattata quella scintilla in più…non posso rimproverarle o rimproverarmi nulla. Quello che è successo è un capitolo chiuso. Questo programma mi ha permesso di tirare fuori delle emozioni che tenevo nascoste da tempo. Sono grato a Uomini e Donne per avermi permesso di fare tutto questo”.

Sarà lui il nuovo tronista? L’ex corteggiatore ha rivelato: “Se mi dovessero chiamare per partecipare come tronista, risponderei di sì. Questa esperienza ha tirato fuori i lati migliori di me. Rimettermi in gioco sarebbe la possibilità per prendermi il mio tempo e cercare la donna che ho sempre voluto al mio fianco. Una persona che mi voglia bene per ciò che sono. […] Vorrei una ragazza come lo era per certi aspetti Giulia: di sani principi, semplice, genuina e spontanea. È questo quello che mi ha fatto avvicinare a lei, nonostante in molti dicessero che appartenevamo a due universi paralleli”.