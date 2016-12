Alessandro Calabrese a Uomini e donne: non c’è pace per il corteggiatore di Sonia Lorenzini

L’annuncio della sua partecipazione a Uomini e donne sta facendo discutere. Alessandro Calabrese, ex concorrente della 14 esima edizione del Grande Fratello, ha deciso di corteggiare la nuova tronista Sonia Lorenzini.

Le critiche non si sono fatte aspettare. L’ex fidanzata Lidia Vella ha sbottato con pesanti accuse “Per me è stato uno shock, non ho ancora realizzato bene. Sono passata in tre settimane da una convivenza a vedere il mio ex in un programma per trovare l’amore”.

L’ex gieffino sta vivendo molto male tutto questo. Non si può dire che non si aspettasse delle critiche per la sua partecipazione al people show di Maria De Filippi, ma il malessere che il tatuato imprenditore sta vivendo rischia di farlo ammalare “Io non voglio il male di nessuno, voglio solo essere lasciato in pace. Sono due giorni che non mangio, ho perso 5 kg, per favore mi sto ammalando, non ho fatto niente di male e Lidia lo sa, per questo basta cattiveria”. È forse un addio a Uomini e Donne?

Le dichiarazioni di Lidia e Alessandro sono davvero contrastanti. Se lei ha precisato che “Il giorno prima della puntata lui era con me, ho scoperto tutto tramite i social. Avevamo preso casa insieme due mesi fa e le persone non prendono casa insieme se le cose vanno male […]”, il nuovo corteggiatore di Uomini e donne ribadisce “Ci siamo lasciati e chiaramente è perché non andiamo più d’accordo per colpa di entrambi. Stop. […]Ho passato un anno di me**a a fare finta che tutto va bene, un incubo!”.