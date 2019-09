Andrea Damante commenta il libro sui suoi tradimenti dell’ex fidanzata Giulia De Lellis

Andrea Damante ha commentato il libro sui suoi tradimenti dell’ex fidanzata Giulia De Lellis in un’intervista rilasciata al settimanale Gente. Secondo l’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne la sua ex compagna ha buttato al vento la loro lunga relazione d’amore.

Il deejay ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha osservato: “Ho fatto degli errori ma ciò che più mi dispiace è che Giulia abbia buttato via la nostra storia così, con un libro che tra l’altro non avrà scritto lei”.

Il Dama ha poi lanciato un’altra stoccata al vetriolo alla sua ex fidanzata: “Certe rivelazioni sono una cosa talmente trash, fatta solo per guadagnare un po’ di soldi che proprio non mi appartiene. Sono davvero dispiaciuto, ma preferisco non commentare”.

Dopo questa intervista l’ex tronista ha assicurato che non parlerà più del libro di Giulia De Lellis anche perché si è buttato a capofitto sulla musica: il prossimo anno uscirà il suo primo album di inediti.

Redazione-iGossip