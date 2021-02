Anna Tedesco affonda Gemma Galgani di Uomini e Donne: “Lei manipola la verità”

Anna Tedesco ha affondato la celebre dama del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani, durante un’intervista a MondoTV 24. “Io Gemma non l’ho mai nominata […] – ha detto Anna Tedesco -, conoscendola lei manipola sempre la verità, è mai possibile manipolare un’intervista in cui non ho mai menzionato Gemma? Non ho parlato del suo lavoro né nulla! – ha dichiarato l’ex dama a MondoTV 24 – Lei dà sempre la colpa agli altri. Si deve prendere le sue responsabilità[…] dà sempre la colpa alla poveretta di turno e se non ce l’ha dà la colpa a Tina”.

“Sono cinque anni che vedo sempre lo stesso teatrino con Gemma Galgani – ha proseguito – cambia solo il protagonista di fronte a lei. Quando ero li dentro si innamorava ogni tre per due, è sotto gli occhi di tutti…sempre la stessa scena: pianti, illusioni, amore…adesso basta! Ha stufato!”.

