Anna Tedesco di Uomini e Donne contro Giorgio Manetti: “È un tasto dolente”

Anna Tedesco di Uomini e Donne si è scagliata contro l’ex cavaliere del trono over Giorgio Manetti dalle pagine del magazine ufficiale del dating show. La dama di Uomini e Donne ha spiegato: “È stato un periodo molto difficile. La redazione di Uomini e Donne è stata splendida. Persone fantastiche che mi hanno fatto avere tutto il loro affetto. È stato bello e mi sono sentita più forte”.

Anna Tedesco ha poi proseguito: “Mi dispiace ma lui è un tasto dolente. Non ci siamo più sentiti, dai tempi del primo lockdown. Gli avevo scritto e non mi ha mai risposto. Alcune persone mi hanno poi riferito che ha parlato male di me: in pratica avrebbe detto che all’epoca ero tornata nel programma per visibilità. Se dovesse essere vero, ci rimarrei malissimo. Credevo nella nostra amicizia e l’ho sempre difeso […] Questa amicizia la considererei conclusa”.

Chi le piace dei cavalieri dell’attuale parterre del famoso e chiacchierato salotto tv di Maria De Filippi? “Mi piace Maurizio anche se so che sta frequentando Gemma – ha concluso la donna -. Se fossi stata nel programma, sarebbe stata una bella lotta”.

A presto con nuove news e indiscrezioni sui personaggi di Uomini e Donne!