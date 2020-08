Anticipazioni Uomini e Donne, Gemma Galgani svela: “A luglio lontano da Sirius per un lifting”

Anticipazioni Uomini e Donne davvero scoppiettanti e fragorose. Alla fine la dama del trono over Gemma Galgani ha ammesso nella prima puntata della nuova stagione del fortunato e chiacchieratissimo programma tv di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi, di aver ceduto al lifting. Per questo motivo ha preferito stare lontana dal giovanissimo corteggiatore Nicola Vivarelli, soprannominato Sirius.

Soltanto pochi giorni fa l’ex fidanzata del Gabbiano Giorgio Manetti è tornata a spazzare via i rumor sui suoi ritocchi dalle pagine del settimanale Di Più Tv: “Io rifatta? Non è assolutamente vero. Punturine? Ma per carità, io sono alta, magra, e per mia fortuna riesco a mantenermi in forma. Come ho detto, sono dovuta andare dal dentista per correggere gli incisivi, ma avevo un problema ortodontico, non l’ho fatto per una questione estetica. Per il resto mi curo molto – ha concluso Gemma Galgani -, tengo al mio aspetto”.

Ora il vicolodellenews attraverso le anticipazioni della prima registrazione della nuova stagione di Uomini e Donne rivelano quindi le parole di Gemma: “Ho fatto un lifting”. L’acerrima nemica vip di Tina Cipollari ha spiegato di avere smesso di vedere Nicola Vivarelli a luglio perché voleva fosse una sorpresa.

Sirius non l’ha presa affatto bene e ha accusato Gemma di non averlo voluto incontrare e di essere stata distante. L’ha accusata di non aver voluto approfondire la conoscenza con lui.

Lo studio di Uomini e Donne è stato stravolto per rispettare le norme di sicurezza anti-Covid 19 dato che l’emergenza sanitaria nazionale e internazionale non è affatto terminata.

Corteggiatori e corteggiatrici siedono nelle prime file e sono protetti dal plexiglas. Al pubblico è stato fatto il test sierologico istantaneo prima di entrare e tutti sono dotati di mascherina e distanziati anche loro dal plexiglas. Inoltre in puntata c’è un telefono cellulare con cui corteggiatori e corteggiatrici possono comunicare tramite messaggi col tronista a cui sono interessati.

A presto con nuove news e indiscrezioni sui personaggi di Uomini e Donne!