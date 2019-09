Arianna Cirrincione di Uomini e Donne insultata dal rapper Tony Effe

Arianna Cirrincione di Uomini e Donne è stata insultata dal rapper Tony Effe perché ha scelto di chiamare il suo cane Cookie. Il trapper ha prima scritto sotto al post della ragazza “Copiona” e poi ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha invitato i suoi fan ad andare sotto la foto condivisa da lei, in cui presentava il cucciolo, a scriverle fake.

La fidanzata dell’ex tronista ed ex corteggiatore del trono classico di Uomini e Donne, Andrea Cerioli, ha prontamente replicato al trapper: “Ascoltami, il cane non è mio ma di mio fratello e la sua ragazza a cui evidentemente gli è piaciuto il nome. Però, se mai ti dovessi incontrare, puoi azzardarti a darmi della stupida di persona così ti lascio partire una cinquina fatta a modo. Così impari a parlare a una donna tutto di colpo. Impara l’educazione”.

L’ex fidanzato di Taylor Mega ha rimosso l’Instagram Story incriminata, ma è poi passato nuovamente all’attacco sempre mediante alcuni video social al vetriolo: alcuni video si è scagliato pesantemente contro la fidanzata di Andrea Cerioli: “Allora ragà ho dovuto cancellare il post perché la tipa in tre secondi è tipo diventata famosa. Comunque io dico ma che c’hai in testa la cenere che ti compri il cane come il mio e lo chiami proprio Cookie? Ma sei stupida proprio? Non capisco, spiegatemi se questa tipa ha la cenere in testa con la m**rda! Mah! Il next level è un pischelletto dark che si fa la plastica facciale come la mia, perché i capelli me li hanno copiati, i vestiti me li hanno copiati, i tatuaggi pure, la musica pure, il cane e il nome del cane anche! Manca solo la plastica facciale! Purtroppo la gente non ha personalità”.

Uno scontro social durissimo, ma perfettamente evitabile e ridicolo…

Redazione-iGossip