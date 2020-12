Armando Incarnato e Michele Dentice di Uomini e Donne ai ferri corti

Armando Incarnato e Michele Dentice di Uomini e Donne sono ai ferri corti. Il cavaliere partenopeo del Trono Over ha rifiutato il corteggiamento di Marianna, prima di affrontare Michele Dentice. Il rivale, infatti, ha chiesto più volte il numero di telefono di Lucrezia Comanducci che è tornata nel programma esclusivamente per l’Incarnato.

Armando ha confessato di essere piuttosto interessato a Brunilde e Lucrezia non sembra averla presa con sportività. Il partenopeo si è rivolto duramente alla Comanducci, ammettendo che non ha apprezzato la mancanza di decisione dimostrata nei confronti di Michele Dentice.

Il cavaliere rivale, infatti, ha chiesto per bene cinque volte il numero di Lucrezia noncurante dei continui rifiuti della giovane dama. Così è scoppiato un battibecco tra Armando e Michele e il primo ha inviato l’ex di Roberta Di Padua ha smettere con il suo corteggiamento non gradito, preservando la sua ‘dignità di uomo’. Lucrezia, dal canto suo, ha ribadito di non essere interessata al Dentice ma non ha voluto usare parole troppo forti con il cavalieri, forse per non alimentare ulteriori polemiche.

