Armando Incarnato rivela: “Tornare in studio ha chiarito dubbi su alcune persone”

Armando Incarnato del trono over di Uomini e Donne ha rivelato che il fatto di essere tornato in studio ha chiarito dubbi su alcune persone. Il cavaliere partenopeo si è raccontato alla rivista ufficiale del dating show di Maria De Filippi, parlando di questo momento difficile e particolare: “Questo periodo credo sia stato e sia ancora, abbastanza brutto e tragico un po’ per tutti, ma specialmente per le persone che hanno perso i propri cari”.

Incarnato ha proseguito: “Per quanto riguarda il lavoro ho avuto anche io dei disagi, come tutti gli imprenditori, ma nonostante tutto sono andato avanti e per questo devo ringraziare la mia condizione sociale e soprattutto la mia famiglia, perché siamo stati sempre uniti”.

Armando ha asserito: “La cosa che mi ha fatto più male in questo periodo è stata proprio la lontananza da mia figlia: lei vive in Calabria con la made e per decreto emesso dalla stessa regione non sono state permesse per lungo tempo le visite ai parenti – ha spiegato il cavaliere – Lei mi manca tanto, ma capisco le motivazioni della chiusura della regione, in entrata e in uscita, e a questo punto tra rischi e lontananza, ho preferito la seconda. Perlomeno ho tutelato e protetto il mio amore. Per fortuna ero consapevole che mia figlia era con la madre: una grande donna, nonché una grande mamma che è riuscita a farle capire con pazienza i motivi della mia assenza”.

Il partenopeo ha commentato il grande fermento che si è creato attorno al suo look selvaggio, confessando: “Il mio era un segnale, una protesta, un messaggio. I magazine online forse credono di potermi usare, a volte ridicolizzare. Pensano di ottenere più click con delle ‘caricature’ sulla mia persona, ma si sbagliano: ho usato io loro in questo momento di crisi e di emergenza […] Sono contento di aver fatto questa provocazione perché se molti hanno giudicato con gli occhi, tanti lo hanno fatto con la testa”.

Infine, sul ritorno nello studio di Uomini e Donne, Armando ha ammesso: “Forse avrò un nuovo inizio a Uomini e Donne… Ritornare lì mi ha chiarito alcuni dubbi su alcune persone che non vedevo e non sentivo da mesi, e per ora non aggiungo altro”.