Beatrice Valli e la sorella Ludovica di Uomini e Donne hanno litigato? Il pettegolezzo è circolato negli ultimi giorni sul web, ma la fidanzata dell’ex tronista Marco Fantini ha spazzato via questo rumor durante una Instagram Stories. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che è già mamma del piccolo Alessandro ed è incinta di Marco Fantini per la prima volta, ha spiegato che con la sorella Ludovica Valli non si vede spesso per via dei rispettivi impegni di lavoro.

Beatrice ha smontato così l’indiscrezione: “No, non ho litigato con mia sorella, con Ludovica. Non ho litigato con nessuno. È soltanto che con gli impegni lavorativi veramente non ci vediamo mai, ma nessuno di noi. Io poi abitando a Milano, lei lavora a Milano poco e gira spesso e quindi ci becchiamo tutte pochissimo. Anche con l’altra mia sorella Eleonora ci vediamo veramente pochissimo. Si vedono molti di più Ludovica e Eleonora perché dato che mia sorella Eleonora, la più grande, abita ancora lì da mia madre e quando la Ludovica torna a casa giustamente si incontrano. Qua a Milano vengono poco. Siamo un po’ tutte spagliate”.

Marco Fantini e Beatrice Valli allargheranno la famiglia molto presto. Il parto si avvicina…