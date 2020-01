Carla Velli sotto shock: morto suicida l’ex compagno e padre di suo figlio Matteo Voltolina

Carla Velli è sotto shock per la scomparsa del suo ex fidanzato Matteo Voltolina, morto suicida nell’ostello di lusso Anda Venice di Mestre. Il figlio di Francesco Voltolina, tra i fondatori del marchio storico di gioielli l’Antica Murrina Veneziana, è stato trovato morto sabato mattina, 25 gennaio.

Matteo Voltolina e Carla Velli – Foto: Instagram

L’ex compagno di Carla Velli di Uomini e Donne aveva 38 anni. Sulle cause della sua scomparsa indaga la Procura. Secondo Fanpage.it, sarebbe stata fatale una overdose di farmaci.

Carla Velli e Matteo Voltolina avevano avuto una storia d’amore conclusa due anni fa quando erano ormai a un passo dal matrimonio. Prima, però, nell’ottobre 2017, la nascita del loro figlio Emanuele.

L’ex tronista di Uomini e Donne ed ex compagna di Francesco Arca ha scritto un post struggente e molto toccante sui suoi profili Instagram e Facebook: “Ci sono cose per cui le parole non sono abbastanza. Il senso di impotenza, di tristezza, di incredulità. Questa volta, spero nel modo più discreto possibile, lo rompo per 2 minuti il silenzio; forse perché credo che le persone continuino a restare attraverso i ricordi”.

Ora Carla Velli, i parenti e amici del 38enne piangono la scomparsa di Matteo.