Claudio Sona di Uomini e Donne è finito al centro di aspre e durissime polemiche e critiche social poiché secondo il suo ex fidanzato spagnolo Juan Fran Sierra avrebbe ingannato tutti, da Maria De Filippi alla redazione fino al pubblico della trasmissione pomeridiana di Canale 5. Inizialmente Juan aveva invitato Claudio a dire la verità dall’inizio. Sona non ha aperto bocca e Juan Fran Sierra ha svelato tutto su Instagram: “Sono stufo di passare sempre per l’ex ancora in mezzo che vuole visibilità e non si vuole mettere alle spalle la sua vecchia storia e voglio mettere una volta per tutte una fine a questo capitolo della mia vita – ha proseguito lo spagnolo – e iniziare completamente un nuovo percorso sulla base però della verità. Parto dicendo che la nostra storia non è mai finita ed è continuata anche durante tutto il programma di nascosto all’insaputa di tutti. Per me è stato un vero incubo, per amore e per la sua felicità ho accettato tutto questo, finché la sua ambizione, i suoi progetti e la sua capacità di mentire e fingere hanno superato qualsiasi limite”.

Juan Fran Sierra ha poi pubblicato (e poi cancellato) gli audio delle telefonate con il suo ex fidanzato, Claudio Sona di Uomini e Donne.

La trascrizione della telefonata

Claudio Sona: Se tu vuoi tagliare definitivamente quelli che sono i ponti con me perché non ce la fai, la scelta falla tu. Mi fa piacere mandarti messaggi e sentirti, lo faccio perché veramente ci tengo o non lo farei.

Juan Fran Sierra: Anche io ci tengo ma non voglio questa situazione, un fidanzato così non lo voglio più. Da agosto che non so più niente di te.

C: Son 5 mesi che non ci vediamo

J: Che non ci vediamo no, però che…stai con un altro, devo vivere questa doppia vita finta.

C: No dai, sembra che tu sia il cane legato alla corda…

J: Eh non lo sono?

C: Sai quanto ci tengo a te, te lo giuro però perché devi mettermi i bastoni tra le ruote…

J: Perché non ce la faccio più, voglio dei cambiamenti nella mia vita.

C: anche io li vorrei, li sto facendo i cambiamenti…

J: Sei un egoista, non mi rispetti, non stai guardando me, stai pensando solo a te e non stai pensando a me se sto male o bene.

C: Sai la mia paura? Tu hai voglia di farmi male…

J: In che senso…

C: Non lo so in che senso…

J: Mi hai detto aspettami fino a febbraio, poi faccio finir questa bugia, è arrivato febbraio e io mi faccio la mia vita, tu non sei più presente…

C: Ma perchè devi dirmi tutte queste cose…

J: Perché devi postare tutte queste foto, la domenica in famiglia…basta sono stanco di queste cose.

C: Io sto passando veramente per lo stronzo…se non vuoi sapere più niente di me io ci sto male…però ti ho chiesto…

J: No, non voglio più stare con te, perché non ti voglio più…

C: E’ tua la decisione…

J: Certo che è mia…

C: Hai un altro dimmi la verità?

J: No te lo giuro, dopo l’esperienza avuta adesso.

C: Sicuro?

J: Non sono un bugiardo come te…

C: Sono sul filo del rasoio, sono esaurito e sono depresso, chiamo te e mi devi insultare…

J: Non ti sto insultando, è la verità…guarda come mi stai facendo vivere, mi insulta chiunque, gente che nemmeno conosco…

C: Tu sei sempre drammatico verso di te, verso gli altri mai.

J: Claudio se tu vuoi stare con me stai con me, non vuoi stare con me non ci stai…

C: Voglio mettere in pratica i miei progetti te l’ho sempre detto…