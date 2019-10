Daniele Schiavon di Uomini e Donne pazzo di Giulia Quattrociocche

Daniele Schiavon di Uomini e Donne è pazzo di Giulia Quattrociocche. Il corteggiatore romano ha parlato della sua nuova avventura in tv e del rapporto nato con la tronista al magazine del dating show di Canale 5.

“Il giorno dell’appuntamento al buio, appena sceso dalle scale – ha raccontato Daniele al magazine – ho pensato che sia lei che Sara fossero due ragazze molto carine. In un secondo momento, però, ho preso consapevolezza del fatto che Giulia era molto più simile e si avvicinava di più all’ideale di ragazza con cui solitamente mi piace relazionarmi. Giulia si è dimostrata una persona spontanea, con la risposta sempre pronta e molto ironica, proprio come piace a me. A primo impatto l’ho vista affine al mio carattere, perché ha una personalità molto forte. Giulia è spontanea, limpida: vera… è difficile trovare donne con questo temperamento – ha aggiunto – e che dimostrino fin da subito di non permettere a nessuno di metter loto i piedi in testa. Quando parliamo e ci guardiamo è indubbio che ci sia una grande affinità. Mi sento molto complice e in sintonia con lei”.

Il corteggiatore romano ha infine espresso il suo concetto di bellezza: “Innanzitutto ritengo che la bellezza di una persona non sia tutto ciò che conta, ma al di là di questo non credo Giulia debba farsi di questi problemi: ai miei occhi appare una bellissima ragazza… è evidente il mio interesse nei suoi confronti e sono convinto che lei veda tutto questo”.

Redazione-iGossip