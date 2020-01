Eleonora Rocchini infuriata su Instagram: Deianira Marzano l’attacca

Eleonora Rocchini è davvero infuriata e adirata dopo le aspre critiche ricevute per aver lasciato Oscar Branzani ed essersi messa insieme con Nunzio Moccia, ex fidanzato di Dalila Branzani, sorella dell’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne.

In realtà Eleonora aveva già tradito Oscar con il cognato come aveva svelato sui social la sorella dell’ex tronista, scatenando un vespaio di insulti e attacchi all’indirizzo dell’ex corteggiatrice.

“Alla gente piace parlare – ha attaccato Eleonora -, non si sa sulla base di cosa. Cattiveria e malignità regnano sovrane, ma noi continuiamo a fregarcene, passando anche per snob e menefreghisti. Che pa**e doversi sempre giustificare e spiegare. Questo è puro trash, mettersi a raccontare ogni volta la vita privata. Vedo gente che lo fa e dico ‘mah‘. Chi parla male degli altri solitamente non ha un ca**o da fare, non dovete credere a tutto quello che dicono le persone, ci sono dei retroscena dietro che voi non conoscete. Non siate frettolosi nei giudizi. C’è gente che sta su Instagram solo per parlar male degli altri – ha asserito l’ex corteggiatrice -. Da parte mia non vedrete mai storie dove spiego, perché non mi devo discolpare di niente. Per me è solo trash raccontare certe cose, non lo farò mai. Io la mia bocca la tengo serrata. Poi diciamocela tutta, sono state raccontate cose non tutte vere e giuste. Io il racconto della mia vita non lo farò. Sono dell’idea che chi ti vuole credere ti crede. Mamma mia, ma parliamo d’altro ca**o”.

L’irriverente e pungente opinionista e blogger Deianira Marzano ha stigmatizzato lo sfogo social di Eleonora: “Vorrei ricordare a lei che non è che siamo noi a fare il trash, il trash lo fai tu stessa sulla tua stessa vita. Vedo che tu hai la faccia come il sedere, tra l’altro i video che abbiamo visto sono pubblici. La prima a fare della propria vita del trash sei tu. Scusaci tanto ma noi napoletani siamo persone che ci tengono molto alla famiglia, a certe apparenze, quindi non sei evidentemente ben voluta al sud con gli atteggiamenti che hai avuto. Diciamo che non proprio l’hai ufficializzato, ma ti sei fidanzata con questo Nunzio che era l’ex della sorella di Oscar, perché delle persone hanno mandato questo messaggio molto chiaro. E’ inutile che dici che non vuoi parlare del trash”.