Gemma Galgani affossa Aurora: “Scegli sempre gli uomini che piacciono a me”

Gemma Galgani ha affossato Aurora durante una recente puntata del trono over di Uomini e Donne perché sceglie sempre gli uomini che piacciono a lei. Tra le due dame del trono over non corre buon sangue da diverso tempo.

L’ultima lite tra le due dame è scoppiata in seguito a un ballo di Aurora con Juan Luis Ciano. L’ex fidanzata del Gabbiano, Giorgio Manetti, ha dichiarato: “Tra tutto il parterre maschile scegli sempre gli uomini che piacciono a me”. Immediata la replica: “Evidentemente abbiamo gli stessi gusti”.

Il ballo tra Juan e Aurora ha sollevato polemiche in studio e sui social. Gemma è stata molto dura: “Ancora non sappiamo cosa stia facendo la signora in questo studio, chi vede e chi frequenta”. Aurora ha asserito: “Ma che ne sai, pensa piuttosto alle tue insicurezze”.

A presto con nuove news e indiscrezioni sui personaggi di Uomini e Donne!