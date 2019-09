Gemma Galgani di Uomini e Donne con il costume a due pezzi al mare: il popolo del web si divide

Gemma Galgani di Uomini e Donne è stata immortalata dai paparazzi del settimanale di cronaca rosa Nuovo con il costume a due pezzi al mare. Lo scatto è stato condiviso su Instagram anche dal direttore della rivista di gossip, Riccardo Signoretti, che ha commentato: “La speranza è l’ultima a morire. Forza Gemma!!!”.

Come spesso succede in questi casi, il popolo del web si è spaccato letteralmente in due. In molti hanno applaudito la sua scelta di sfoggiare il suo fisico senza tabù o vergogna scegliendo un costume a due pezzi. Alcuni l’hanno duramente criticata sempre per lo stesso motivo. I fan di Gemma Galgani di Uomini e Donne hanno criticato il direttore Riccardo Signoretti: “Foto taroccata e manco poco. Gemma ha un fisico totalmente diverso da quello in foto. Le do un consiglio caro Riccardo Signoretti eviti di far pubblicità al suo giornale a spese di Gemma”.

Il giornalista e direttore del settimanale ha smentito categoricamente i fan di Gemma: “Per la cronaca le foto di Gemma sono originali. Viva Gemma che non si nasconde dietro i ritocchi”. Altre follower hanno duramente condannato gli attacchi violenti di altre donne nei confronti della dama torinese Gemma Galgani: “Mi stupisco, soprattutto da parte delle donne! Arriverete tutte a 70 anni. Perché vi sentite tutte modelle? Solidarietà femminile zero”. E poi ancora: “C’è gente a 30 che è così fisicamente, viva le persone non rifatte e tutte uguali”.

E voi che cosa ne pensate?

Redazione-iGossip