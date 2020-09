Gemma Galgani di Uomini e Donne dopo il lifting attacca Giorgio Manetti. Negli ultimi tempi l’ex cavaliere ha riservato bordate al vetriolo contro la dama torinese e il suo corteggiatore toy boy Nicola Vivarelli, soprannominato Sirius. Il Gabbiano ha più volte fatto a pezzi la frequentazione “mediatica” e “televisiva” di Gemma e Sirius.

Ora l’acerrima nemica vip di Tina Cipollari ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e sempre dalle pagine del settimanale di cronaca rosa Nuovo ha deciso di replicare ai tantissimi attacchi ricevuti da parte di Giorgio Manetti.

La chiacchierata, discussa e popolare dama torinese del trono over di Uomini e Donne ha infatti dichiarato alla rivista: “Le sue dichiarazioni sono deludenti e non dovrebbe permettersi di proferire una parola su di me. Mi sono resa conto che non ha capito niente di me! Peggio per lui!”.

Gemma Galgani e il lifting: prima e dopo

Gemma Galgani prima e dopo – Foto: Gossipblog.it

Manetti risponderà alla sua ex fiamma “mediatica” o lascerà correre? Staremo a vedere!

Ragazze e ragazzi continuate a seguirci per essere sempre informati e aggiornati sulla vita pubblica e privata dei personaggi di Uomini e Donne!