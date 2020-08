Gemma Galgani di Uomini e Donne lancia un appello: “Abbiamo fame di tenerezza”

Gemma Galgani del trono over di Uomini e Donne ha lanciato un appello sui social perché ha fame di tenerezza. L’ex fidanzata “mediatica” del Gabbiano Giorgio Manetti e di Sirius è tornata più dolce e romantica che mai sul web.

Gemma ha infatti scritto: “Abbiamo fame di tenerezza, in un mondo dove tutto abbonda. Siamo poveri di questo sentimento che è come una carezza per il nostro cuore. Abbiamo bisogno di questi piccoli gesti che ci fanno stare bene. La tenerezza è un amore disinteressato e generoso che non chiede nient’altro che essere compreso e apprezzato!”.

Galgani ha riportato una frase della nota scrittrice Alda Merini sul suo profilo Instagram condividendo quello che sembra un momento delicato per la popolare dama del dating show di Maria De Filippi.

Ora i fan non vedono l’ora che inizi la nuova stagione di Uomini e Donne. L’appuntamento è per lunedì 14 settembre nella consueta fascia pomeridiana di Canale 5.