Gemma Galgani è pazza di Maurizio e attacca Tina Cipollari

Gemma Galgani è pazza di Maurizio. La dama torinese del trono over si è raccontata a Uomini e Donne Magazine. L’acerrima nemica di Tina Cipollari ha osservato: “Essendo reduce da un periodo di delusioni non mi meraviglio quando un signore, soprattutto più giovane e aitante, dichiara un interesse per me e ci sia subito una certa diffidenza e incredulità… però Maurizio mi è piaciuto subito, e ho pensato fosse un regalo, dopo la conclusione scoraggiante e deludente della mia frequentazione con l’altro Maurizio”.

Per poi aggiungere: “Poi, certo, in puntata si è espresso in modo poco rispettoso nei miei confronti, ma lo avevo percepito più di una volta, un incrociarsi di sguardi e avevo ricevuto da parte sua anche una serie di elogi via Whastsapp, a cui non avevo replicato nulla. E poi, durante la sfilata, mi sono riaccesi curiosità ed entusiasmo, tanto che poi l’ho chiamato io, per capire fino all’ultimo se da parte sua ci fosse un interesse di circostanza per stare seduto al centro dello studio il più possibile. Per come sono fatta, comunque, ripeterei di nuovo tutto, finché non ci sbatto il naso di persona, non mi ferma niente e nessuno”.

“Dopo tanti anni di partecipazione al programma – ha proseguito la dama torinese – se qualcuno mette in dubbio la correttezza e credibilità, mi amareggia moltissimo. Come dico sempre, ho tanti difetti ma sono una persona sincera e molto rispettosa nei confronti di un programma che mi ospita con affetto da diverso tempo. Mi sono riavvicinata a Maurizio perché credevo ci fossero stati soltanto malintesi fra due persone che si conoscevano poco: ho voluto fare un passo verso di lui, per regalarci una seconda possibilità, almeno per non avere rimpianti. Tengo a precisare poi, che le persone malfidenti, a volte, lo sono nei confronti degli altri perché loro per prime si comportano in malo modo”.

Non poteva risparmiare stoccate al vetriolo nei confronti di Tina Cipollari: “Le colpe sono a metà ma certo la pubblicità con cui Tina mi riassume con gli uomini – specificando che il mio interesse è orientato solo verso partner più giovani e passionali – non e un bel biglietto da visita. Poi è anche comprensibile che un uomo che viene per la prima volta in trasmissione non abbia subito voglia di fare a braccio di ferro con lei, perché magari è già emozionato di suo per essere davanti a milioni di persone. Sono comunque convinta che se una persona è veramente interessata a me, non gliene importa nulla del pensiero altrui. Chi di noi, almeno per una volta nella vita, è andato contro a tutto e tutti per seguire un amore senza l’approvazione di nessuno? Ecco, questo è il messaggio ai miei eventuali corteggiatori, che siamo guerrieri pronti a tutto per me”.

A presto con nuove news e indiscrezioni sui personaggi di Uomini e Donne!