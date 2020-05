Gemma Galgani e Sirius di Uomini e Donne nel mirino di Roberto Alessi

Gemma Galgani e Sirius di Uomini e Donne sono finiti nel mirino del direttore del settimanale di cronaca rosa Novella 2000, Roberto Alessi. La dama del trono over e il suo giovane corteggiatore hanno diviso praticamente in due il pubblico televisivo. La loro frequentazione è soltanto business secondo alcuni. Secondo altri è solo una strategia per far lievitare ascolti e share. Secondo altri ancora potrebbe nascere una bella storia d’amore.

Il giornalista si è posto diverse domande: “Anche in questa circostanza Maria ha dimostrato di essere un grande direttore d’orchestra, anche se le sono rimasti solo pochi musicisti. La De Filippi, inguaribile romantica o solo grande direttore d’orchestra? O semplicemente, e ci sono, ha come ospite un gerontofilo?”.

Per poi aggiungere: “Potrà sempre presentarlo come il suo vedovo, come faceva Paola Borboni…E la battuta non porta sfortuna…”. E sul baby cavaliere nonché ufficiale di marina? Alessi ha spiegato: “Si dice preso dalla super star di Uomini e Donne…C’è da credergli?”.

E voi che cosa ne pensate? Credete a questa possibile coppia o è solo business?