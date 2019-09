Gemma Galgani fidanzata da 7 anni? La replica della redazione di Uomini e Donne

Gemma Galgani è fidanzata da 7 anni? La replica della redazione di Uomini e Donne alla pesante accusa lanciata alcuni giorni fa da Annamaria Adinolfi non si è fatta attendere. Come ben ricorderete l’ex dama del trono over aveva anche confessato che la conduttrice tv sarebbe a conoscenza di tutto ma che lascerebbe correre solo per accaparrarsi lo share: “Maria sa e finge di non sapere. Le fa comodo. Ma spero che si renda conto dopo. […] Sarebbe ora di mandarla a casa e di dare una svolta al programma”.

La produzione di Uomini e Donne ha voluto replicare alla segnalazione dell’ex dama, pubblicando un filmato riguardante proprio l’acerrima nemica vip di Tina Cipollari: “Credo sempre nell’amore. La nostra Gemma crede ancora nell’amore… Secondo voi la statua dell’abbraccio eterno le porterà fortuna?”.

E voi che cosa ne pensate di tutta questa vicenda?

Redazione-iGossip