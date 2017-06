Gemma Galgani e Marco Firpo di Uomini e Donne si sono fidanzati ufficialmente. Dopo aver registrato l’ultima puntata del trono classico della fortunata e famosa trasmissione pomeridiana di Canale 5, ideata e condotta dalla regina di Mediaset Maria De Filippi, Gemma Galgani ha cambiato il suo status su Facebook.

Il suo status da single è passato a impegnata e ha segnalato l’inizio di una relazione. E’ davvero felice della sua storia d’amore con Marco Firpo poiché si sente come la protagonista di una favola. L’acerrima nemica di Tina Cipollari è davvero entusiasta della sua nuova love story, anche se i suoi detrattori pensano che sia soltanto una storia da reality.

L’acerrima nemica di Tina Cipollari ha spiegato a Nuovo Tv: “Basta bigottismi: ho delle belle gambe e finché posso permettermi le gonne corte, le porto. Le signore della mia età si identificano in me. Perché non essere libere? Io alla mia femminilità non rinuncio – ha sottolineato la dama torinese – e nessuna donna dovrebbe farlo. Una gonna corta portata con buon guasto non deve far paura a nessuno”.

E a voi piace la coppia formata da Gemma e Marco? E’ una coppia soltanto mediatica? Che cosa ne pensate?