Gemma Galgani di Uomini e Donne ha rivelato al settimanale Vero che da quando è legata sentimentalmente al cavaliere ligure Marco Firpo si sente la protagonista di una favola. L’acerrima nemica di Tina Cipollari è davvero entusiasta della sua nuova storia d’amore.

LA STORIA DA FAVOLA CON MARCO FIRPO

La dama torinese del trono over Gemma Galgani ha spiegato che accanto a Marco ha la libertà di essere se stessa. “Sono io, senza finzioni, senza timore di mostrarmi per quella che sono – ha spiegato la dama torinese del trono over – Con Marco non mi sento mai sotto esame. Sono io, non ho paura dei suoi giudizi. Vivo un sogno, mi sento la protagonista di una favola. Gli occhi di Marco mi ricordano quelli del mio amato gatto che non c’è più”.

L’acerrima nemica di Tina Cipollari ha poi spiegato: “Sono stata così coinvolta dalla storia con Marco che non mi sono preoccupata di cosa pensasse lui. Voglio vivere con gioia questa ventata di amore, non c’è spazio per altro”.

Durante le vacanze pasquali ha avuto modo di conoscere la mamma del suo fidanzato Marco Firpo. “È stato un incontro emozionante – ha rivelato Gemma – La sua amorevolezza, la sua tenerezza nei miei confronti mi hanno colpito al cuore”.

Vi piace questa coppia? Cosa ne pensate della loro storia d’amore?