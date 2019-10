Gianmaria De Gregorio è il nuovo amore di Ludovica Valli. L’ex tronista di Uomini e Donne ha archiviato la sua ultima storia con Federico Accorsi e ora è in love con l’imprenditore che gestisce diverse agenzie che affittano case e appartamenti a Ibiza.

Pochi mesi fa la sorella di Beatrice Valli aveva annunciato la rottura con Accorsi sui social: “Sono fuoco e fiamme e sapete che questo aspetto di me traspare sempre, qualcosa si è spento però, io e Federico non stiamo più insieme, se lo dico ora è solo perché mi sembra il momento opportuno. Oggi c’è stima, affetto, un bene immenso e una matta di vederci felici a vicenda anche se non più insieme, ognuno potrà contare sull’altro, ce lo siamo promessi in nome del sentimento vero che ci ha uniti come ci ha divisi nel senso più pacifico del termine”.

Negli ultimi mesi è apparsa sempre con Gianmaria: dal Festival di Venezia 2019 agli eventi mondani minori. Sono ormai inseparabili e innamoratissimi. Auguri!

Redazione-iGossip