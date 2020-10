Giorgio Manetti dopo Uomini e Donne è diventato contadino: “Ora si lavora sodo”

Giorgio Manetti ha radicalmente cambiato vita dopo aver trascorso diversi anni nel salotto tv di Uomini e Donne. Il Gabbiano era uno dei personaggi più noti e amati del trono over della chiacchierata e famosa trasmissione pomeridiana di Canale 5, ideata e condotta da Maria De Filippi. Ora Giorgio Manetti è diventato contadino. L’ex cavaliere ne ha parlato in diretta radiofonica a RTL102.5 News con il giornalista e conduttore radiofonico Francesco Fredella.

Giorgio Manetti – Foto: Facebook

Nei mesi scorsi Manetti aveva criticato duramente la redazione di Uomini e Donne e la dama torinese Gemma Galgani.

La nuova vita di Giorgio Manetti

Ora per lui è acqua passata, anche se ha comunque riservato alcune stoccate al vetriolo ai protagonisti del trono over: “Ho visto Uomini e Donne, ho visto tutto. Sicuramente Maria vede lungo, ma per Gemma ormai è un copione. Manca, penso, un po’ di spontaneità. Non parlo solo di Gemma, ma anche di altri. Troppi giri di parole, soprattutto al centro dello studio, vedo poca sincerità dei nuovi partecipanti, soprattutto da parte dei tronisti”.

Oggi è più felice, sereno e tranquillo. “Sono diventato un contadino – ha detto Giorgio a RTL102.5 News -, vivo a Firenze a pochi chilometri dalla città. Ho uno spazio aperto grandissimo, lì coltivo tutti i miei hobbies e lavoro la terra. Stivali di gomma, jeans e si lavora sodo”.

A presto con nuove news, indiscrezioni e gossip sui personaggi di Uomini e Donne!