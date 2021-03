Giorgio Manetti si riavvicina a Gemma Galgani: “Lascia perdere i meteoriti e l’oscurità”

Giorgio Manetti ha riservato, a sorpresa, parole molto dolci alla sua ex fidanzata (mediatica) Gemma Galgani dalle pagine di Uomini e Donne Magazine, dopo che nel recente passato aveva rilasciato dichiarazioni molto forti e al vetriolo contro la dama torinese del trono over. Il Gabbiano si è espresso in particolar modo sulla frequentazione di Gemma Galgani con Maurizio Guerci, terminata, per incompatibilità caratteriale, almeno secondo quanto riferito dal cavaliere.

Gemma Galgani e Giorgio Manetti – Foto: Facebook

Ma non c’è stato solo lui a deludere la dama nelle ultime settimane del dating show. Gemma ha conosciuto anche Maurizio Peduzzi e Maurizio Giaroni. Con il primo cavaliere la 71enne di Torino non si trovata in sintonia mentre con il secondo ha avuto modo di rendersi conto di essere stata usata per visibilità.

Giorgio Manetti è stato piuttosto chiaro: “Gemma ha bisogno di uomini che sappiano quello che vogliono, e soprattutto che riescano a tenere testa a una donna come lei. Gemma non è assolutamente pesante. Sono gli uomini a non saperla gestire. Stavamo ore al telefono e mi faceva piacere. Concentrati sulle stelle e lascia perdere i meteoriti e l’oscurità…”.

A presto con nuove news e indiscrezioni su Gemma Galgani e Giorgio Manetti!