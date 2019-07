Giorgio Manetti torna a Uomini e Donne: il messaggio social dell’ex cavaliere del trono over

Giorgio Manetti tornerà a Uomini e Donne a settembre. Il messaggio social dell’ex cavaliere del trono over sta scatenando una raffica di reazioni sul web. L’ex fidanzato della dama torinese Gemma Galgani ha scritto il seguente messaggio su Instagram Story: “See you in September”.

L’ex cavaliere toscano di Uomini e Donne tornerà nel parterre dei cavalieri o ha avuto un ripensamento sulla sua ex fidanzata Gemma? O forse sarà il nuovo opinionista fisso del trono over insieme con Gianni Sperti e Tina Cipollari?

I numerosi fan della fortunata e chiacchierata trasmissione pomeridiana di Canale 5, ideata e condotta da Maria De Filippi, vogliono conoscere qualche dettaglio in più, ma Giorgio si è trincerato dietro un secco no comment. Molto presto ne sapremo qualcosa in più. Stay tuned!

Redazione-iGossip