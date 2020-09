Giovanni Longobardi di Uomini e Donne ha lanciato una bordata al vetriolo nei confronti dell’ex cavaliere del trono over Roberto Guarnieri. Tra i due ex cavalieri del trono over non scorre buon sangue da diversi anni ormai. Longobardi, che è attualmente in crisi con Veronica Ursida, è invece molto amico a Ida Platano.

Giovanni ha tenuto a precisare durante una recente intervista rilasciata al settimanale Mio di averla sempre in messa in guardia da Guarnieri. Tra Ida e Riccardo il rapporto è stato sempre molto altalenante e nei mesi scorsi hanno annunciato l’ennesima rottura.

“Riccardo Guarnieri? Lo reputo una primadonna. A Ida Platano l’avevo già detto, ma lei era innamorata e ci ha voluto provare”, ha dichiarato il calciatore campano.

E voi che cosa ne pensate? Condividete la critica al vetriolo di Giovanni?

A presto con nuove news, indiscrezioni e pettegolezzi sui personaggi di Uomini e Donne. Stay tuned!