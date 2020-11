Giovanni Longobardi silura Uomini e Donne: “Sono tutti pilotati, se fai il pagliaccio o l’attore vai bene”

Giovanni Longobardi non è di certo uno che le manda a dire e sui social ha criticato e attaccato la redazione di Uomini e Donne. Durante una recente diretta Instagram ha lanciato delle bordate pesantissime: “Non è un posto che mi appartiene, se sei vero non puoi partecipare. Se fai il pagliaccio o l’attore vai bene. Ho fatto il mio percorso e ho capito che vanno avanti solo i finti, con i finti io non ho niente a che vedere. Sono tutti pilotati, finché fai quello che dicono loro va tutto a posto. Appena vai via si offendono molto facilmente e quella famiglia di cui parlano non ci sta più”.

Giovanni Longobardi nutre stima e rispetto per l’ideatrice e conduttrice tv di Uomini e Donne, Maria De Filippi. “Maria De Filippi è l’unica persona che stimo in tutto quel contesto – ha sottolineato l’ex cavaliere del trono over -, chi si fingeva di starmi vicino poi ho capito che pensava solo ai ca**i suoi. L’avevo già capito dopo Temptation Island, già lì ci ero rimasto male per il dopo. Magari ti facevano sentire un Dio perché facevi delle cose giuste in trasmissione, una volta finito passi avanti”.

L’ex compagno di Veronica Ursida ha poi aggiunto: “Io nella mia vita non mi sono mai fatto usare come un fazzoletto di carta che viene usato e buttato. Ho dato l’onore di avere a che fare con me due volte, però mi sono accorto che quando hai dato poi ti buttano, ti usano. […] C’è stato un interessamento quando è uscito che io e Veronica avevamo litigato, magari per parlare di questa situazione. Chi cerca di creare davvero un qualcosa non va bene lì dentro. Il programma è vero, le persone sono finte. Sono andato via perché non mi interessa Uomini e Donne e le persone che ne fanno parte”.

A proposito della sua amicizia con Ida Platano, nata durante Temptation Island, Giovanni ha rivelato: “A Ida dissi: ‘Riccardo Guarnieri non è l’uomo per te, tra i due la prima donna è lui’. Ora è tornato in trasmissione, ma uno così che può fare? Solo quello. Una volta è svenuta per lo stress durante Temptation Island e io l’ho aiutata. C’è molto affetto tra di noi, per me stravede, ed io per lei”.

E voi che cosa ne pensate dello sfogo social di Longobardi?