Giulia Cavaglià di Uomini e Donne accusata di essere arrivista e furba: lo sfogo social dell’ex tronista

Giulia Cavaglià di Uomini e Donne è stata accusata di essere arrivista e furba dai fan della fortunata e chiacchierata trasmissione di Canale 5. Dopo la rottura lampo con l’ex corteggiatore Manuel Galliano, l’ex tronista è in love con il giovane calciatore Pietro. Molti hater l’hanno accusata di essere astuta e st****a. Lei non ci sta. Giulia ha replicato a muso duro su Instagram Story.

L’ex tronista del trono classico ha esordito così: “Sto leggendo delle cosine che non mi piacciono più di tanto. Se ci sarà da dire qualcosa sulla mia vita personale ve lo dirò io”. E ancora: “Ci tengo solo a dire che odio questo via vai di informazioni poco corrette. Dare a una ragazza di 23 anni della persona arrivista, solo perché si suppone che si frequenti con delle persone… Ragazzi grazie al cielo nella mia vita non mi farò mai mantenere da nessuno, pensare di dipendere da qualcuno non è nel mio stile e spero non lo sia neanche nel vostro. Però ogni persona è a sé”.

Giulia Cavaglia ha poi replicato nel dettaglio alle voci relative alla presunta nuova fiamma: “Praticamente all’inizio quando facevo il trono con Lorenzo ero d’accordo con Lorenzo e ovviamente si è rivelata una cavolata. Quando ho fatto il trono e ho scelto Manuel, ero d’accordo con Manuel e quindi di conseguenza ero una persona orribile – ha sbottato -. Adesso si presuppone che io fossi d’accordo con quello con cui si presuppone che io mi frequenti”.

Lo sfogo social di Giulia Cavaglià è durissimo e lunghissimo: “Ma quanti buchi nell’acqua fate? Vi rendete conto delle cavolate che sparate tutto il tempo? Mi fa ancora più ridere che all’inizio ero additata come la stro*** benestante e adesso sono additata come la stro*** arrivista. Ma in ogni caso io sono sempre str***a, non ho capito? Scusatemi ma quando ci vuole, ci vuole”.

Redazione-iGossip